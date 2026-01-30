Юрист объяснила, почему у Большунова не было шансов на рассмотрение апелляции

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила «Матч ТВ», по какой причине у трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова практически не было шансов на рассмотрение апелляции специальной комиссией Спортивного арбитражного суда (CAS) на невыдачу нейтрального статуса.

В четверг CAS объявил, что выездная комиссия суда, рассматривающая связанные с Олимпиадой споры, не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение комиссии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не выдать ему нейтральный статус. Лыжник хотел добиться права участия в Олимпиаде‑2026 в качестве нейтрального спортсмена. Однако CAS сообщил, что дело не подпадает под юрисдикцию комиссии суда.

— Как вы понимаете, по какой конкретно причине комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова? Как думаете, вопрос именно в сроке? Потому что он опоздал?

— Решение было абсолютно ожидаемое, и немного странно, что он туда пошел, и как его юристы это пропустили… Но это было ожидаемое решение. Мы знаем, что CAS работает очень долго и упорно, иногда вынося решение годами, если только стороны не согласовали быстрое рассмотрение. Видимо, он не ожидал, что FIS согласится на быстрое рассмотрение. Может быть, они это обсуждали. И тогда, конечно, в обычный CAS подавать смысла не было, и они (представители Большунова — прим.) посчитали, что можно пойти в CAS Ad Hoc (специальная комиссия CAS), которая создана исключительно для Игр в Милане. В компетенцию CAS Ad Hoc входит рассмотрение споров, которые возникли непосредственно во время Олимпиады, либо с момента открытия олимпийской деревни — за 10 дней до Игр. Соответственно, все споры, возникшие за пределами этого окна, не попадают под компетенцию CAS Ad Hoc. И они не могут рассматривать эти споры.

Такие решения выносились практически на каждой Олимпиаде. Каждый спортсмен пытается воспользоваться этой лазейкой, потому что конечно это является огромным преимуществом — быстрое рассмотрение споров перед Олимпиадой. Тем более если есть сомнение, что другая сторона хочет быстро рассматривать дело в основном CAS. Но к сожалению, спорт должен возникнуть или на Олимпиаде, либо за 10 дней до нее. Решение же FIS не выдавать ему нейтральный статус было вынесено за пределами этого 10‑дневного срока.

— В таком случае это же заранее обреченная история, разве нет?

— Есть юридические техники, чтобы попытаться это обойти. Они не всегда работают. Может быть, они это сделали, но по крайней мере CAS не признал эти техники. Мы тоже в нашей практике иногда пытались это сделать, если честно… Может, его юристы и не пытались это сделать, а может, пытались, но это не сработало. CAS подошел к вопросу формально. И, честно говоря, другого выхода у суда не было. 24 декабря отказали в статусе — идите в обычный CAS, но туда идти бессмысленно, особенно если FIS отказывается быстро рассматривать, — сказала Анцелиович «Матч ТВ».