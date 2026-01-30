В федерации сообщили, когда российские горнолыжники прилетят на ОИ

Российские горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов прибудут на Олимпийские игры в Италию 3 и 13 февраля соответственно. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

"Юля Плешкова отправится на Олимпийские игры 3 февраля, практически сразу после этапа Кубка мира в Кран-Монтане. Она будет соревноваться в дисциплинах "скоростной спуск" и "супергигант". Семен Ефимов планирует заезд в Бормио 13 февраля и будет стартовать в дисциплине "слалом", - сказал Мельников.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.