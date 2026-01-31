В Италии объяснили, почему Большунов исключен из международной гонки

Директор серии Ski Classics Оскар Сверд объяснил, почему российский лыжник Александр Большунов был исключен из стартового протокола гонки, указав на его национальность. Слова Сверда приводит NRK.

Он пояснил, что с 2026 года гонка подчиняется правилам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Большунов изначально в стартовом протоколе появился с флагом Казахстана.

«Когда выяснилось, что зарегистрированный «Александр Большунов из Казахстана» на самом деле оказался Большуновым из России, не имеющим разрешения на участие в гонках FIS, его исключили из стартового списка», — указал Сверд.

Лыжник участвовал и вышел победителем в ночной гонке в Италии в феврале 2025 года. Тогда спортсмен был заявлен под российским флагом, но позднее организаторы убрали государственную символику и указание на гражданство россиянина из всех официальных протоколов. При этом гонка не подчинялась правилам FIS.

До этого появилась информация, что комиссия Спортивного арбитражного суда не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее появилась информация, что Большунов будет готовиться к чемпионату России в Европе.