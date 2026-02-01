FIS не стала пояснять отказ Большунову в нейтральном статусе

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала объяснять российскому лыжнику Александру Большунову причины отказа в нейтральном статусе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS).

3 декабря Большунов направил в FIS письмо с запросом нейтрального статуса, а 24 числа того же месяца получил отказ. 22 января, после запроса юриста о причинах отказа, FIS в ответном письме не стала раскрывать детали проверки на соответствие.

Выездная панель CAS не имела возможности рассмотреть апелляцию Большунова на решение FIS, поскольку она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за десять дней до церемонии открытия Олимпийских игр.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).