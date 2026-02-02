В Норвегии оценили перспективы Коростелёва и Непряевой на ОИ

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался о перспективах лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

– Как бы ты оценил перспективы российских лыжников на Олимпиаде?

– Коростелёв, как я считаю, будет в топ-10 во всех дистанционных гонках и окажется близко к призам на коньковой разделке. Но, как я уже говорил, пока он не дотягивает до норвежцев. Непряева должна быть довольна попаданием в топ-10 на одной-двух дистанционных гонках и использовать это как основу для дальнейшего роста, — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.