Легков назвал условия для победы Коростелева над норвежцами

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, в какой ситуации российский лыжник Савелий Коростелёв сможет оказаться быстрее норвежцев.

«Я уверен, что настанет день, когда сложится 100 из 100 – самочувствие, настрой, скольжение. И тогда Савелий выйдет на старт с теми же ребятами, с которыми бегает сейчас, и сможет их спокойно обыграть. Даже Клебо. Просто нужно дождаться этого дня. Он обязательно настанет, просто нужно продолжать тренироваться и так же относиться к работе, как сейчас делает Савелий. Даша тоже большая умница. Она в прошлом сезоне выиграла Кубок России! Пусть выступала не так ярко, как это делала её сестра Наталья Терентьева, но Даша растёт. Потенциал у неё, как я уже сказал, большой. И результаты она показывает на уровне Савелия. Не могу их сравнивать напрямую, но, кажется, Савелий чуть посильнее выглядит среди своих соперников, чем Даша среди своих соперниц. Может быть, это впечатление такое, поскольку про Савелия больше говорят, он более медийный, раздал много интервью иностранным СМИ. Я думаю, что он быстрее заскочит в призы. Хотя всё может быть и наоборот. Сколько у нас спортсменов через труд и невероятное желание добивались высоких результатов? У Даши такое желание есть. Я за обоих очень сильно болею и верю, что они будут на равных с лучшими из лучших", — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.