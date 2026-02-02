Лыжник Легков: начинаю ощущать себя Губерниевым

Российский лыжник олимпийский чемпион Александр Легков рассказал о том, как относится к критике, в том числе и своей работы комментатором.

«Прокачиваться в плане комментирования просто не хватает времени. Я бы с удовольствием углубился в это дело больше. С каждым разом становится всё сложнее. Это первый, второй, третий, даже десятый раз легко. Ты комментируешь там, где сам тысячу раз бегал, рассказываешь нюансы, которых многие не знали. Но когда ты всё уже рассказал, а что-то ещё и повторил, нужен другой подход. Повторять одно и то же – неправильно, да и просто невозможно. Если честно, комментировать гонки Кубка мира намного проще. Там бегут максимум шесть наших спортсменов, и ты можешь рассказывать только про них, из остальных – только про самых топов. Это легко. А на Кубке России бежит 200 человек! И все – россияне, больше половины из них я не знаю, а должен бы. Ну, знаю я десяток мужчин и десяток женщин, а остальные? Их нужно изучать. В идеале знать, откуда этот спортсмен, где тренировался, кто у него первый и нынешний тренер. В этом и состоит прокачка: ты должен владеть гораздо большим объёмом достоверной информации. Знаю, что в моей речи есть определённые проблемы. Стараюсь себя контролировать, но получается только хуже, а от этого ещё больше переживаешь. Когда всё идёт от сердца, как во время обычного разговора, намного проще. Как отношусь к хейту? Это очень плохо, ведь я всё воспринимаю близко к сердцу. Я считаю себя совершенно нормальным человеком по жизни, а как реагирует нормальный человек, когда незнакомые люди пишут ему гадости? Мне непонятно, почему нет элементарного уважения к тому, кто для них же и работает. Человек пишет гадости, не зная вообще ситуации. Я бы так никогда не сделал. Начинаю порой ощущать себя Димой Губерниевым. Уж сколько ему гадостей пишут! Но когда он приезжает куда-то комментировать, выходит к болельщикам, так все сфотографироваться хотят. Кто-то из диванных критиков готов сказать ему в лицо, что он козёл? Где же вы все? Мне тоже в лицо никто претензий не высказал. Наоборот, подходят, благодарят, что всё очень драйвово получается. Я стараюсь на позитив смотреть – таких людей гораздо больше. Но порой не выдерживаю, прочитаю какой-то хейт и нехорошо становится. Я научился с этим справляться, определённые усилия для этого прикладывать приходится, но понять таких людей никогда не смогу. Им не стоит забывать, что мы – не роботы, у нас сердце и чувства тоже есть», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.