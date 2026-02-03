Панжинский высказался о недопуске Большунова на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский высказался о недопуске российского лыжника Александра Большунова на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Несомненно, то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает Олимпиаду, — это большая потеря. Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клебо — Большунов. Уверен, у многих спонсоров и зрителей интерес снизился. Жаль, что мы не увидели их борьбы после 2022 года, и жаль, что не увидим на этих Олимпийских играх. К сожалению, МОК и FIS — глупцы, которые приняли неправильное решение», — сказал Панжинский в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Александра Большунова по поводу отказа в выдаче ему нейтрального статуса ради выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии.