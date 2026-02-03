Глушаков рассказал, как решил принять участие в «Гонке Легкова-2026»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как возникла идея принять участие в «Гонке Легкова-2026» — лыжном фестивале, который пройдёт с 13 по 15 февраля 2026 года в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники».

