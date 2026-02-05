Зимняя Олимпиада готовится к открытию: расписание соревнований на 6-8 декабря

Где будем смотреть

6 февраля, пятница

Окко

11.55. Фигурное катание. Команды (12.00. Танцевальные пары, ритм-танец. 13.35. Спортивные пары, короткая программа. 15.35. Женщины, короткая программа).12.05, 16.35. Керлинг. Микст. Матчи общего этапа.14.10, 16.40. Хоккей. Женщины. Предварительный этап. Группа "В". Франция - Япония. Группа "А". Чехия - Швейцария.22.00. Церемония торжественного открытия.

7 февраля, суббота

Окко

12.05, 16.35, 21.05. Керлинг. Микст. Матчи общего этапа.12.30, 13.35, 16.00, 17.05. Фристайл. Слоупстайл. Женщины. Квалификации 1, 2. Мужчины. Квалификации 1, 2.13.30. Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск.14.10, 16.40. Хоккей. Женщины. Группа "В". Германия - Япония, Италия - Швеция.15.00. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 10 + 10 км. Стартует Дарья Непряева.

18.00. Скоростной бег на коньках. Женщины. 3000 м. Стартует Ксения Коржова.

19.00, 20.30. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1-й и 2-й (из 4-х) заезды. Стартует Павел Репилов.

20.45. Прыжки с трамплина. Женщины. 1-я и 2-я (финальная) попытки.21.30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал.21.45. Фигурное катание. Команды (21.50. Мужчины, короткая программа. 00.05 /в ночь с 7 на 8 февраля/. Танцевальные пары, произвольный танец).23.10. Хоккей. Женщины. Группа "А". Канада - Швейцария.

8 февраля, воскресенье

Окко

11.00, 11.30. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Мужчины. Квалификация.12.05, 16.35, 21.05. Керлинг. Микст. Матчи общего этапа.13.30. Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск. Стартует Юлия Плешкова.

14.30. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 10 + 10 км. Стартует Савелий Коростелев.

15.00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Мужчины. Плей-офф (15.05, 15.24. 1/8 финала. 15.48, 16.00. Четвертьфинал. 16.12, 16.19. Полуфинал. 16.26, 16.36. Финал).16.05. Биатлон. Смешанная эстафета 4 х 6 км.18.00. Скоростной бег на коньках. Мужчины. 3000 м.18.40. Хоккей. Женщины. Группа "В". Швеция - Франция.19.00, 20.30. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 3-й и 4-й (финальный) заезды. Выступает Павел Репилов.21.30. Фигурное катание. Команды (21.35. Спортивные пары, произвольная программа. 22.45. Женщины, произвольная программа. 23.55. Мужчины, произвольная программа - заключительный, финальный вид).

Примечание: Время московское. В расписании соревнований на открытом воздухе возможны изменения по времени и даже переносы по датам в связи с плохими погодными условиями.

Подготовил Илья Трисвятский