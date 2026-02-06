В кинотеатрах России покажут зимнюю Олимпиаду-2026

Объединённая киносеть «Синема Парк и Формула Кино» проведёт прямые трансляции главных событий Зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах страны.

В расписание киносеансов вошли церемония открытия (6 февраля), мужское и женское одиночное фигурное катание (13 и 19 февраля соответственно), лыжный масс-старт на 50 км (21 февраля) и финал хоккейного турнира (22 февраля). Также на больших экранах покажут церемонию закрытия Игр.

Сопровождать эфиры будут комментарии экспертов, в числе которых Татьяна Тарасова, Илья Ковальчук и Никита Крюков. Партнёром выступает сервис Okko, обладающий правами на вещание. В перерывах GigaChat будет показывать статистику и прогнозы.

На предстоящих соревнованиях выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе, включая фигуристку Аделию Петросян и лыжника Савелия Коростелёва.