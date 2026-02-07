«Это наш уровень!» Губерниев оценил 17-е место Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российской лыжницы Дарьи Непряевой в скиатлоне на 20 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка заняла 17-е место, отстав от победительницы гонки, шведки Фриды Карлссон, на 3.56,1.

«По Непряевой в первой гонке ОИ!!! 17-е место. Да, было падение, но это наш уровень!!! Такой, какой есть!!! Ждём Коростелёва!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.