Лыжники погибли во время Олимпиады в Италии

В Италии в результате схода двух лавин во время катания на лыжах вне подготовленных трасс погибли три человека, это произошло в дни проведения Зимних Олимпийских игр в Милане.. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные службы.

Один инцидент произошёл на вершине Пунта-Рокка массива Мармолада, самой высокой горы Доломитов, недалеко от Кортина-д’Ампеццо, где также проходят Игры.

Мужчина и трое его спутников съехали с трассы, после чего предположительно спровоцировали сход снежной массы. Товарищи немедленно начали поиски, но спасатели обнаружили уже тело.

Ещё две жертвы были зарегистрированы в районе Альбосаджии, деревне в долине Вальтеллина. Таким образом, общее число погибших достигло трёх.