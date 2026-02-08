«Худшая позиция, которую можно представить». Коростелёв — о выступлении в скиатлоне на ОИ

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, в котором занял четвёртое место. До бронзы Коростелёву не хватило 1,5 секунды.

«Я счастлив, что могу бороться за медали. Но мне очень грустно, что я сегодня четвёртый — это, мне кажется. худшая позиция, которую только можно себе представить. Думаю, это мой лучший результат. Здесь все самые сильные ребята, и я рад, но, повторяю, мне очень грустно. Если бы это было на Кубке мира, я буду счастлив. На Олимпийских играх только три места», — сказал Коростелёв в эфире NRK.