Чешская сноубордистка Мадерова стала чемпионкой ОИ-2026 в параллельном гигантском слаломе

Чешская сноубордистка Зузана Мадерова одержала победу в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Мадерова выиграла оба финальных заезда у австрийки Сабины Пайер. Бронзовую медаль завоевала итальянка Лючия Долмассо, которая в малом финале была быстрее соотечественницы Элизы Каффонт.

Олимпийские игры – 2026. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, женщины:

1. Зузана Мадерова (Чехия). 2. Сабин Пайер (Австрия). 3. Лючия Долмассо (Италия). 4. Элиза Каффонт (Италия).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены не принимали участие в этом виде программы.