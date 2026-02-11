Экс-девушка Лагрейда высказалась об измене биатлониста

Бывшая девушка Лагрейда об измене биатлониста: «Трудно простить такое – даже после признания в любви на весь мир»
Бывшая девушка олимпийского чемпиона по биатлону Стурлы Лагрейда заявила, что ей будет сложно простить спортсмена после его публичного признания в измене.
Накануне норвежец Лагрейд стал бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпиаде-2026 в Италии. После гонки он рассказал в интервью, что три месяца назад изменил своей девушке, с которой встречался полгода.
«Я имел шанс на настоящую любовь, и все так испортил. Не обязательно прощать меня. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», – сказал Лагрейд после церемонии награждения.
«Трудно простить такое. Даже после признания в любви на весь мир. Я не выбирала оказаться в таком положении, и для меня это нелегко. Мы были на связи, он знает мое мнение по этому поводу», – сказала девушка, пожелавшая остаться анонимной.
Мама Гуменника: «Короткую программу на Олимпиаде не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно»
МОК запретил украинской фристайлистке выступать в шлеме с политическим лозунгом на Олимпиаде
Джеймс Воулз о двигателе «Мерседеса»: «Вопрос в том, что делать, если сразу восемь болидов не будут соответствовать правилам и участвовать в гонках»
Мама Гуменника: «Короткую программу на Олимпиаде не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно»
МОК запретил украинской фристайлистке выступать в шлеме с политическим лозунгом на Олимпиаде
Джеймс Воулз о двигателе «Мерседеса»: «Вопрос в том, что делать, если сразу восемь болидов не будут соответствовать правилам и участвовать в гонках»