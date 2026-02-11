Экс-девушка Лагрейда высказалась об измене биатлониста

Бывшая девушка олимпийского чемпиона по биатлону Стурлы Лагрейда заявила, что ей будет сложно простить спортсмена после его публичного признания в измене.

Накануне норвежец Лагрейд стал бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпиаде-2026 в Италии. После гонки он рассказал в интервью, что три месяца назад изменил своей девушке, с которой встречался полгода.

«Я имел шанс на настоящую любовь, и все так испортил. Не обязательно прощать меня. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», – сказал Лагрейд после церемонии награждения.