Объявлен победитель в спринте на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи

Российский биатлонист Карим Халили одержал победу в спринтерской гонке на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Сочи.

© Матч ТВ

Халили показал результат 24 минуты 30 секунд, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал Кирилл Бажин (отставание — 13,4 секунды, 0 промахов), тройку лучших замкнул Роман Сурнев (+23,3; 0 промахов).

Также в среду на этапе Кубка Содружества пройдет женский спринт, начало — в 13:30 (мск).

Прямую трансляцию соревнований смотрите с 13:00 на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.