Сборная Норвегии ушла в отрыв по количеству золотых медалей на Играх в Италии

Сборная Норвегии ушла в отрыв по количеству завоеванных золотых медалей на Играх в Италии.

В четвертый день соревнований было разыграно девять комплектов медалей. Наиболее успешным вторник стал для спортсменов из Норвегии, которые завоевали три золота. Всего на их счету шесть золотых медалей, у Швеции, Германии и Швейцарии - по 3.

10 февраля в лыжных гонках мужчины и женщины соревновались с спринте. Россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли преодолеть квалификацию.

Победу у мужчин ожидаемо одержал норвежец Йоханнес Клебо, ставший семикратным олимпийским чемпионом. Он опередил американца Бена Огдена и своего соотечественника Оскара Вике.

У женщин весь пьедестал почета заняли лыжницы из Швеции. Победу праздновала Линн Сван, серебро у Йонны Сундлинг, третьей стала Майя Дальквист.

Россияне Алена Крылова и Иван Посашков во вторник не сумели пройти квалификацию на дистанциях 500 и 1000 метров в шорт-треке.

Российская саночница Дарья Олесик стала 13-й по итогам четырех заездов. Победила немка Юлия Таубиц, второй результат у Элины Боты из Латвии, замкнула тройку лучших американка Эшли Фаркухарсон.

Также во вторник фигуристы выступили с короткой программой. Россиянин Петр Гуменник по ее итогам занимает 12-е место, уступая лидеру - Илье Малинину из США более 21 балла.

Также во вторник норвежские спортсмены завоевали еще два золота. Биатлонист Йохан-Олав Ботн стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров, а фристайлист Бирк Рууд завоевал золотую медаль в слоупстайле.

Еще одним событием дня стала победа сборной Италии в эстафете в шорт-треке. А одна из членов команды Арианна Фонтана завоевала медаль на шестой подряд Олимпиаде, став первой женщиной, кому удалось это сделать на зимних Олимпийских играх.

В соревнованиях смешанных команд в керлинге победу праздновала сборная Швеции, в составе которой выступали брат и сестра Расмус и Изабелла Врано. Они обыграли в финале сборную США - 6:5. Бронза у команды Италии.

В смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина золото досталось сборной Словении. Далее на пьедестале почета расположились спортсмены из Норвегии и Японии.

Австрийские горнолыжницы Ариана Редлер и Катарина Хубер завоевали золотую медаль в командной комбинации.

В пятый день Олимпийских игр будут разыграны восемь комплектов наград. Чемпионы и призеры будут определены в биатлоне (женщины, индивидуальная гонка 15 км), горных лыжах (мужчины, супергигант), конькобежном спорте (мужчины, 1000 метров), лыжном двоеборье (мужчины, нормальный трамплин), санном спорте (женщины, сани-двойки; мужчины, сани-двойки), фигурном катании (танцы на льду), фристайле (женщины, могул).