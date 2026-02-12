Биатлонист сравнил внутренние и международные соревнования

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ» сравнил внутренние и международные биатлонные соревнования.

Мужская гонка преследования на 12,5 км на пятом этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества пройдет в четверг, 12 февраля, в Сочи.

— Ты сам себя не обманешь. Когда ты бежишь среди сильнейших, мы выходили как последний раз на гонку. И боролись за доли секунды. Здесь немного другое ощущение. И организм сам не может перестроить себя на эту борьбу. Хотя мы ходим, также выворачиваемся, также в слюнях падаем на снег (смеется). Но ощущение немного другое. Я не могу это объяснить, — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

