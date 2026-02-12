«Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

Российские спортсмены вообще не должны были принимать участие в зимних Олимпийских играх в Италии. На эту тему высказался бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер.

В интервью он отметил, что за время работы в России приобрел много отличных друзей, и с теплотой вспомнил коллектив. Однако специалист убежден, что сейчас иная ситуация.

Это было очень классно. Я люблю Россию. Но не сейчас. Не в момент, когда идут боевые действия Вольфганг Пихлер бывший тренер сборной России по биатлону

Пихлер особо отметил, что не считает себя русофобом и открыт для разговоров, но в текущей ситуации не видит россиян на международных стартах, а их участие в нынешней Олимпиаде он назвал ошибкой. При этом экс-тренер добавил, что ему жаль спортсменов, так как они не виноваты. «Простите, ничего личного», — заключил бывший тренер.

На этих Олимпийских играх он помог болгарской биатлонистке Лоре Христовой завоевать бронзовую медаль. Это событие Пихлер назвал самым неожиданным событием в карьере тренера команды. Немецкий тренер работает с болгарской командой с 2024 года. Он сообщил, что нынешняя Олимпиада будет последней в его карьере.

В Госдуме ответили Пихлеру

Пихлер много сделал для российских спортсменов, поэтому неприятно слышать от него негатив в их адрес, сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что сказанное Пихлером остается его личным мнением, которое удивительно слышать после его долгих лет работы с российскими спортсменами. По его мнению, тренер должен понимать, что спортсмены остаются вне политики. «Несправедливо, прежде всего, по отношению даже не к России, это пусть он думает, как хочет, а по отношению к спортсменам, которые должны быть отстранены от политических катаклизмов мировой действительности», — сказал Свищев.

Другой бывший тренер сборной заявил о желании европейцев соревноваться с россиянами

Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в прошлом году комментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований. «Ситуация с отстранением сборной России? Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира», — высказался он.

Крамер стал старшим тренером сборной России в 2015 году. Под его руководством Сергей Устюгов и Юлия Ступак становились олимпийскими чемпионами, также отечественные лыжники при Крамере выигрывали золотые медали чемпионатов мира. В апреле 2022 года немец покинул российскую команду из-за начала специальной военной операции.

Вместе с тем он говорил, что русская культура стала частью его жизни. «В России, когда у кого-то день рождения, каждый должен произнести тост. И теперь в нашей сборной так же — каждый встает и должен что-то сказать. Я люблю эту русскую традицию!» — сказал Крамер. Он также выразил надежду на то, что вскоре сможет произносить тосты вместе с российскими спортсменами.

Министр спорта России рассказал о помощи МОК в давлении на европейские страны

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев ранее рассказывал о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян до международных турниров.

По его словам, МОК находится на стороне России. «Международный олимпийский комитет нам помогает в оказании давления в том числе на европейские страны по допуску наших атлетов на соревнования. В лыжных гонках и других видах», — заявил Дегтярев.

Между тем генсек ООН Антониу Гутерриш призывал сражаться на спортивной площадке вместо поля боя. «Я призываю все стороны конфликтов соблюдать Олимпийское перемирие. Давайте вместе стремиться не только к золоту, но и к миру», — сказал он.