Объявлен победитель гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российский биатлонист Карим Халили одержал победу в мужской гонке преследования на пятом этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Сочи.

Халили, который первым ушел на дистанцию, преодолел 12,5 километра за 34 минуты 5,0 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым стал россиянин Кирилл Бажин, который с тремя промахами уступил победителю 6,5 секунды. Третье место занял его соотечественник Даниил Серохвостов (+34,1; 1).

Позднее в четверг на этапе Кубка Содружества пройдет женская гонка преследования. Старт в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований смотрите с 12:30 на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.