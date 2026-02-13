В СБР ожидают допуска россиян до международных стартов

Союз биатлонистов России (СБР) ожидает, что отечественные биатлонисты вернутся на международные соревнования в следующем сезоне. Об этом в пресс-центре ТАСС в Новосибирске рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"Если мы обратим внимание на FIS (Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда - прим. ТАСС), то после подачи иска рассмотрение - буквально через неделю или дней 10. Все зависит от международной федерации, насколько они не то чтобы лояльны, а открыты к общению и хотели бы видеть тех или иных спортсменов, насколько они придерживаются олимпийских принципов, что спорт должен быть вне политики, - подчеркнул Майгуров. - В биатлоне, к сожалению, пока не так, но я уверен, что так или иначе со следующего сезона мы уже будем выступать на международных соревнованиях".

10 декабря Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием снять отстранение российских спортсменов, которое длится с весны 2022 года. Дата его рассмотрения пока не назначена.