Выяснилось, сколько человек примут участие в лыжной «Гонке Легкова»

Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал «Матч ТВ», что в «Гонке Легкова» в этом году примут участие более 3 тысяч человек.

«Гонка Легкова» проходит в Москве с 13 по 15 февраля. В пятницу проходят гонки на скорости среди всех желающих, в субботу состоится гонка звезд, профессионалов, любителей, а также специальный парный забег, посвященный Дню святого Валентина, в воскресенье будут соревноваться дети разных возрастов.

— Организация всегда сложна, потому что ответственность большая: много людей, спортсменов, любители, профессионалы, звезды разных видов спорта. Всем нужно угодить, из‑за этого есть переживания большие. Конечно, одна из основных частей нашего мероприятия — дети. В Москве сложнее организовывать подобные вещи из‑за большой ответственности, надеюсь, всё пройдет хорошо, будет большой поток людей, соревнований.

— Сколько человек примет участие в мероприятии?

— Примут участие более 3 тысяч человек, но они будут бегать не в один момент, а кластерами, распределенными по времени.

— Сами будете бороться за победу?

— Будут бороться за главную победу — чтобы гонка прошла хорошо. Побегу со звездами, возможно, выйду на любительскую гонку. С профессионалами выходить не буду, все‑таки уже 42 года, кого там смешить? Пускай молодые соревнуются, а я наслажусь этой красотой. Хотя, на прошлых выходных заехал в десятку на Лыжне России. Посмотрим, все‑таки потом еще бежать со второй половинкой на нашем забеге «Любовь и лыжи», посвященному Дню святого Валентина, — сказал Легков «Матч ТВ».

Прямые трансляции «Гонки Легкова» смотрите на телеканале «Матч ТВ» в субботу с 14:15 (мск), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.