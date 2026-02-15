Где и во сколько будем смотреть трансляцию Олимпийских игр 16 февраля

16 февраля, понедельник, Окко

11.05. Керлинг. Женщины. Матчи общего этапа. Швеция - Швейцария, Китай - Канада, Дания - Великобритания.

12.00, 15.30. Горные лыжи. Мужчины. Слалом. Первая и вторая (финальная) попытки. Выступает россиянин Семен Ефимов.

12.00, 13.55. Бобслей. Мужчины. Двойки. Первый и второй (из четырех) заезды.

12.30, 16.00. Сноуборд. Женщины. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.

13.00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Выступает россиянка Алена Крылова (13.00. Четвертьфинал. 13.55. Полуфинал. 14.35. Финал "В". Финал "А").

16.05. Керлинг. Мужчины. Матчи общего этапа. Великобритания - Норвегия, Чехия - Канада, Швеция - Германия, Италия - США.

18.40. Хоккей. Женщины. Полуфинал. США - Швеция.

21.00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Команды.

21.00, 23.00. Бобслей. Женщины. Монобоб. Третий и четвертый (финальный) заезды.

21.05. Керлинг. Женщины. Матчи общего этапа. Италия - США, Китай - Южная Корея, Швейцария - Великобритания, Япония - Канада.

21.30. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал.

22.00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа.

23.10. Хоккей. Женщины. Полуфинал. Канада - Швейцария.

Время начала - московское. Все указанные трансляции - в прямом эфире. В расписании соревнований возможны изменения при неблагоприятных погодных условиях.