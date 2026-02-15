Майгуров: IBU требует вернуть медали, это может быть причиной нашего недопуска

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о процессе переговоров с Международным союзом биатлонистов (IBU) относительно возвращения российских спортсменов на международную арену. Его слова приводит "Матч ТВ". "Мы делаем все, чтобы хоть как‑то участвовать в соревнованиях в следующем сезоне, пусть и не в полном составе. BU должен был предоставить ответ в CAS, но не могу сказать наверняка, было ли это сделано. Несмотря на это, IBU настойчиво требует у нас вернуть медали Олимпиады в Сочи в мужской эстафете, и это тоже может быть причиной нашего невозвращения на международные старты", - сказал Майгуров. 19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. 19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова. Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортсмен лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете). Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.