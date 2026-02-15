Бьорндален ответил на отказ Шипулина возвращать медаль ОИ-2024

Сегодня прошло награждение эстафетных команд по биатлону, которым перераспределили медали Игр в Сочи после допинговой дисквалификации россиянина Евгения Устюгова: бронзу за мужскую эстафету получили норвежцы, серебро — австрийцы, золото — сборная Германии. Во время этого восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален заявил, что он не держит зла на Антона Шипулина, который решил не возвращать золотую медаль Сочи-2014.

«Я не стану уважать Шипулина меньше, если он не вернет эту медаль. Он прекрасный спортсмен, и у нас было много отличных схваток на лыжне», — заявил Бьорндален.

Его слова приводит издание Sports.ru.

Бьорндален отметил, что норвежская, немецкая и российская культуры существенно различаются. Биатлонист подчеркнул, что то, что считается правильным или приемлемым для одной из сторон, может оказаться неподходящим или неверным для другой.