Шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о перераспределении медалей из-за допинг-бана россиянина Евгения Устюгова. Его слова передает Reuters.

«Я никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться 16 лет. Эта медаль — не про эмоции из Ванкувера. Она про чистый спорт. Олимпиада — это не просто соревнования. Это место, где ты должен играть по правилам», — сказал Фуркад.

19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортсмен лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете). Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.