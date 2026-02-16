В Москве прошел фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова»

В Москве на территории Олимпийского комплекса «Лужники» прошел зимний фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова — 2026».

© Пресс-служба «Гонки Легкова»

Мероприятие прошло с 13 по 15 февраля года при поддержке Департамента спорта Москвы. Лыжная трасса протяженностью 3,3 км была проложена вдоль Большой спортивной арены «Лужники». Количество участников и зрителей составило более 10 тысяч человек.

Амбассадорами гонки выступили Никита Нагорный, Илья Ковальчук, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Александр и Наталья Терентьевы.

«Для меня особенно важно, что в этом году «Гонка Легкова» впервые прошла в Москве и собрала такое количество участников — от юных лыжников до олимпийских чемпионов. Мы увидели, как в одном месте встречаются профессионалы и любители, семьи и друзья, и это создает особую атмосферу настоящего спортивного праздника», — сказал создатель проекта, олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.

14 февраля прошли гонки на 10 км и ретро‑гонка «Это все еще я» с участием олимпийских чемпионов и более 70 представителей проекта «Московское долголетие». Вечером состоялась парная эстафета «Любовь и лыжи». Завершился фестиваль детскими стартами: свыше 900 юных лыжников преодолели дистанции от 0,3 до 3 км, а самой юной участницей стала четырехмесячная Милана, которую на дистанции поддерживал отец.