Выяснилось, где выступят Коростелев и Непряева после ОИ

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева после Олимпийских игр — 2026 выступят на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Об этом сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин, в группе которого тренируются спортсмены.

«Савелий и Дарья после Олимпиады останутся в Европе и будут выступать на этапе Кубка мира в Швеции», — цитирует Сорина «Матч ТВ».

Коростелёв и Непряева получили нейтральные статусы в конце 2025 года, после этого дебютировав на нескольких этапах Кубка мира, включая многодневную гонку «Тур де Ски».

На текущей Олимпиаде спортсмены пока не выиграли ни одной медали. Наилучшим результатом на данный момент является четвёртое место Коростелёва в скиатлоне.