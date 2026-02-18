Участники Олимпиады пропустят чемпионат России по лыжным гонкам

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не будут участвовать в чемпионате России.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с журналистами сообщила, что в соревнованиях примут участие все заявленные спортсмены, за исключением Коростелева и Непряевой, которые в настоящее время выступают на Олимпийских играх‑2026 в Италии.

Оба спортсмена не выиграли ни одну медаль на Олимпиаде в Милане.

Чемпионат России пройдет в Южно‑Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

В конце 2025 года Непряева и Коростелев получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), что позволило им выступать на международных турнирах. В настоящий момент оба спортсмена соревнуются на зимних Олимпийских играх в Италии под нейтральным статусом.