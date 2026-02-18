У Коростелева и Непряевой могут возникнуть проблемы с въездом в Швецию на КМ

В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) прокомментировали ситуацию с возможными сложностями при въезде российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в Швецию для участия в этапе Кубка мира в Фалуне.

«Политика FIS в отношении нейтральных спортсменов четко гласит, что визовая и въездная политика принимающей страны остается в силе и определяется исключительно принимающей страной. FIS не несет ответственности за отказ в выдаче виз или въезде лицам, получившим право на участие в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов», – заявили в пресс‑службе FIS.

Ранее старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что Коростелев и Непряева планируют выступить на этапе Кубка мира в шведском Фалуне сразу после завершения Олимпийских игр.

Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо финиширует 22 февраля. Соревнования в Швеции намечены на период с 28 февраля по 1 марта.

В конце 2025 года Непряева и Коростелев получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), что открыло им дорогу для участия в международных стартах.