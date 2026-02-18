Лыжник Клебо побил рекорд по числу золотых медалей на зимних Играх

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт выиграли командный спринт свободным стилем на Олимпийских играх в Италии. Они показали результат 18 минут 28,9 секунды. Серебро завоевали американцы Бен Огден и Гас Шумахер. Бронзу получили итальянцы Элия Барп и Федерико Пеллегрино.

Йоханнес Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом, установив рекорд на зимних Играх. Самым титулованным спортсменом в истории Олимпиад с учетом летних является американский пловец Майкл Фелпс с 23 золотыми медалями. По девять высших наград выиграли советская гимнастка Лариса Латынина, финский легкоатлет Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис, американская пловчиха Кэти Ледеки и другие.

Эта победа стала пятой для Клебо на текущих Олимпийских играх. После восьмой золотой медали он сравнялся с Марит Бьорген, Уле-Эйнаром Бьорндаленом и Бьорном Дэли по количеству золотых наград. Взяв девятую золотую медаль, норвежец стал единоличным лидером по этому показателю.

</p><p>Клебо - 15-кратный чемпион мира среди мужчин, пятикратный обладатель Кубка мира и четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски». Он универсальный лыжник, успешно выступающий как в спринте, так и в дистанционных гонках, но отдает предпочтение спринту.</p><p>Сборная Норвегии укрепила свое лидерство в общем медальном зачете Олимпийских игр. Она завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей. На втором месте находится команда Италии с 9 золотыми, 4 серебряными и 12 бронзовыми медалями. Сборная США занимает третье место с результатами 6-11-5. Зимние игры в Италии продлятся до 22 февраля. В них участвуют 13 российских спортсменов.</p>