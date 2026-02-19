Участница Олимпиады выиграла суперкомбинацию на чемпионате России

Российская горнолыжница Юлия Плешкова, выступившая на Олимпийских играх в Италии, стала победительницей в дисциплине "суперкомбинация" (супергигант + слалом) на чемпионате России. Соревнования проходят в Елизове (Камчатский край).

Спортсменка показала результат 2 минуты 08,25 секунды. Второе место заняла Анна Нагайцева, отставшая от победительницы на 2,82 секунды. Третьей стала Александра Жаркова (отставание - 3,57 секунды).

На Олимпиаде в Италии Плешкова заняла 19-е место в супергиганте и 22-е место в скоростном спуске.

Плешковой 28 лет, она является двукратной чемпионкой России. В 2022 году спортсменка участвовала в олимпийских соревнованиях в Пекине, став 10-й в комбинации.

Чемпионат России завершится 23 февраля.