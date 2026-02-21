Губерниев ответил, считает ли Коростелева способным на борьбу за медали ОИ

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что российский лыжник Савелий Коростелев способен бороться за медаль в масс-старте на зимних Олимпийских играх — 2026.

Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ожидания — непростые, что Коростелев будет бороться за медали. Может, он помешает Иверсену стать чемпионом, сделать джекпот Клебо и поднимется на пьедестал. Коростелев будет один из фаворитов в борьбе», — отметил он.

Мужской масс-старт на Олимпиаде состоится 21 февраля, лыжники начнут забег на дистанцию в 50 км в 13:00 по московскому времени.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Лучшим результатом остается четвертая позиция Коростелева в скиатлоне.