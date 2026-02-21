Биатлонистка Вирер — о завершении карьеры: «Любовь болельщиков значит больше, чем медаль»

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер заявила, что хотела добиться большего на домашних Олимпийских играх, однако для нее любовь болельщиков значит больше, чем медали.

© Матч ТВ

Вирер в субботу стала пятой в масс‑старте на Олимпиаде‑2026 в Италии. Для 35‑летней спортсменки эта гонка стала последней в карьере.

— Возможно, я вернусь, чтобы поболеть за товарищей по команде, за других спортсменов. Но как биатлонистка я соревновалась последний раз, и это приятный момент. Антерсельва — особенное место для меня. Это место, где я впервые начала стрелять. Мне еще предстоит все осознать. Было так приятно соревноваться здесь со всеми болельщиками, с семьей, со всей командой, это просто безумие, и я горжусь этим. Выступления на этой Олимпиаде — это отличный опыт. Это было непросто, потому что было много ожиданий. Но вся эта любовь болельщиков значит больше, чем медаль. Это значит, что, возможно, я сделала что‑то хорошее в этом мире, — цитирует Вирер олимпийский информационный портал.

Вирер — серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная обладательница Кубка мира.