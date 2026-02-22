Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален выступил за участие российских лыжников в соревнованиях. Его слова приводит Okko.

«Сегодня есть только норвежская команда. Они спокойно могут взять семь первых мест. Белоруссия и особенно Россия вообще не приезжают на Кубок мира. Это большая глупость», — сказал Бьерндален.

Кроме того, Бьерндален отметил, что раньше уровень конкуренции в лыжном спорте был намного выше.

«Бьерн Дели для меня все еще вау! Он даже более великий для меня. Он бегал в другое время, когда конкуренция была гораздо выше, множество стран соревновалось на одном уровне», — заявил Бьерндален.

На Олимпиаде-2026 шесть из шести золотых медалей в мужском лыжном спорте завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Таким образом, он стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Это рекорд в истории зимних Олимпиад.

В октябре 2025 года FIS не допустила российских лыжников до олимпийских соревнований. Однако в начале декабря организация признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе. При этом FIS не допустила на Игры трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, так как он не подал апелляцию в CAS в срок до 14 января.

