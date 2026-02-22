Лыжный судья объяснил, что может грозить Непряевой за проезд на чужом инвентаре

Лыжный судья Валерий Махт высказался о нарушении правил российской лыжницей Дарьей Непряевой во время классического марафона на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Правила говорят, что спортсмен обязан проехать трассу на своих лыжах, своём инвентаре и может заменить только палки. Дарья же проехала не на своём инвентаре. За это ей может грозить дисквалификация», — сказал Махт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

При смене лыж Дарья Непряева, имеющая 14-й стартовый номер, ошиблась боксом и надела лыжи, принадлежащие немке Катарине Хенниг (12-й номер). Россиянка продолжает гонку, но всё ещё может получить наказание.