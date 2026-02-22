Китаянка Эйлин Гу стала олимпийской чемпионкой — 2026 в ски-хафпайпе

Китайская фристайлистка Эйлин Гу одержала победу на Олимпийских играх — 2026 в Италии с дисциплине ски-хафпайп. За своё лучшее выступление она набрала 94,50 балла.

Второе место заняла её соотечественница Фанхуэй Ли с результатом 93,00. Тройку призёров замкнула представительница Великобритании Зои Аткин (92,50).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Результаты:

Эйлин Гу (Китай) — 94,50 балла.

Фанхуэй Ли (Китай) — 93,00.

Зои Аткин (Великобритания) — 92,50.

Эми Фрейзер (Канада) — 88,00.

Индра Браун (Австралия) — 87,00.

Кэсинь Чжан (Китай) — 83,25.