Губерниев оценил возможный переход ски‑альпиниста Филиппова в биатлон

Губерниев о возможном переходе ски‑альпиниста Филиппова в биатлон: «Если научится стрелять, у него может получиться»
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что переход серебряного призера Олимпиады в ски‑альпинизме Никиты Филиппова в биатлон мог бы стать хорошим медийным поводом.
Ранее Филиппов заявил, что хочет попробовать свои силы в биатлоне.
— Пусть попробует, это всегда хорошо. Он может попробовать себя в биатлоне, вы можете попробовать, я могу попробовать. Филиппов — очень талантливый лыжник и ски‑альпинист, если он научится стрелять, у него может получиться. Главное, чтобы его не занесло на вираже оценки всей ситуации. В любом случае, это отличный медийный повод. Пусть пробует, это будет замечательно, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Филиппов оказался единственным россиянином на Олимпиаде в Италии, выигравшим медаль. Всего в Милане и Кортина‑д’Ампеццо выступали 13 российских спортсменов.
Олимпийские игры завершились 22 февраля.
«От «Спартака» всегда высокие ожидания, этот клуб — номер один, для него есть только первое место» — Павленко
Губерниев о возможном переходе ски‑альпиниста Филиппова в биатлон: «Если научится стрелять, у него может получиться»
Форвард минского «Динамо» Энэс — о матче с «Торпедо»: «Они хотели времени и места. Мы их отняли, это сыграло в нашу пользу»
«От «Спартака» всегда высокие ожидания, этот клуб — номер один, для него есть только первое место» — Павленко
Губерниев о возможном переходе ски‑альпиниста Филиппова в биатлон: «Если научится стрелять, у него может получиться»
Форвард минского «Динамо» Энэс — о матче с «Торпедо»: «Они хотели времени и места. Мы их отняли, это сыграло в нашу пользу»