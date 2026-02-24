Губерниев оценил возможный переход ски‑альпиниста Филиппова в биатлон

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что переход серебряного призера Олимпиады в ски‑альпинизме Никиты Филиппова в биатлон мог бы стать хорошим медийным поводом.

Ранее Филиппов заявил, что хочет попробовать свои силы в биатлоне.

— Пусть попробует, это всегда хорошо. Он может попробовать себя в биатлоне, вы можете попробовать, я могу попробовать. Филиппов — очень талантливый лыжник и ски‑альпинист, если он научится стрелять, у него может получиться. Главное, чтобы его не занесло на вираже оценки всей ситуации. В любом случае, это отличный медийный повод. Пусть пробует, это будет замечательно, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Филиппов оказался единственным россиянином на Олимпиаде в Италии, выигравшим медаль. Всего в Милане и Кортина‑д’Ампеццо выступали 13 российских спортсменов.

Олимпийские игры завершились 22 февраля.