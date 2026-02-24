Чемпионат России по лыжным гонкам впервые пройдет на Сахалине

Чемпионат России по лыжным гонкам стартует в среду. Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске.

Чемпионат России впервые пройдет на Дальнем Востоке. В программу соревнований войдут по шесть гонок у мужчин и женщин: гонка с раздельным стартом, скиатлон, спринт, командный спринт, эстафета и марафон. Также в рамках соревнований пройдет смешанная эстафета.

"Идея проводить чемпионат России на Сахалине была моя. Особо ни с кем не советовалась. Давно знаю регион, с детства. Центр "Триумф" должен развиваться. Страна большая, спортсмены должны быть готовы к разным часовым поясам, к сложным трассам", - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции в ТАСС.

Ожидается, что в турнире примут участие практически все сильнейшие лыжники, за исключением участников прошедшей Олимпиады в Италии Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также олимпийского чемпиона 2022 года Сергея Устюгова. Многие спортсмены приехали на Сахалин заранее, чтобы адаптироваться к большой разнице во времени с Центральной Россией. Также из-за этого гонки сдвинули на вечернее время, в то время как на этапах Кубка России соревнования обычно проходят по утрам.

"На чемпионате России гонки у нас будут проходить по местному вечернему времени, чтобы все в стране их могли посмотреть. Обычно мы бегаем по утрам, но считаю, что организаторы правильно поступили, потому что в первую очередь мы бегаем для болельщиков. Мне без разницы, во сколько бежать, главное, чтобы зрителям было удобно и они могли получить удовольствие от просмотра гонок", - рассказал ТАСС чемпион России в эстафете Сергей Волков.

"Это не легкая прогулка"

Для многих чемпионат России станет одним из главных стартов в этом сезоне. Волков отметил, что этим турниром для него закончится четырехлетний цикл, после которого он полностью посвятит себя подготовке к Олимпийским играм 2030 года.

"Сейчас для меня аналогом Олимпиады является чемпионат России, который пройдет в Южно-Сахалинске. В том плане, что это заключительный старт четырехлетия, который нужно хорошо провести. После него я полностью переключусь на подготовку к Олимпиаде 2030 года", - сказал Волков.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прилетел на Сахалин 21 февраля, он не стал раскрывать журналистам своих целей на турнир.

"Посмотрим, какой здесь снег, какая трасса. Новое место - всегда интересно, не знаешь, чего ожидать, всегда с большим интересом летишь. С удовольствием посмотрим, что, где и как расположено, где старт, где финиш. Цели есть, но их незачем раскрывать", - рассказал он.

Олимпийский чемпион 2022 года Денис Спицов рассказал пресс-службе Министерства спорта Сахалинской области о том, что он не первый раз приезжает на Сахалин и ему условия трассы знакомы. Он также добавил, что начальные этапы подготовки дались ему тяжело, так как организму было непросто перестроиться к разнице во времени. До начала соревнований Спицов также принял участие в сахалинском марафоне.

"Это не легкая прогулка, собирается серьезный состав. Марафон станет хорошим этапом подготовки. А на чемпионате России хочется побороться за медали и достойно представить свой регион в эстафетах", - сказал Спицов.

Первые старты пройдут 25 февраля, в этот день состоятся гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Женская гонка начнется в 06:30 мск, мужская - в 08:30 мск. Чемпионат России завершится 8 марта.