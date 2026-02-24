Итальянский биатлонист Джакомель перенес операцию из-за проблем с сердцем

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенес операцию после того, как ему стало плохо во время гонки на Олимпиаде-2026.

© Sports.ru

Джакомелю сделали абляцию – это малоинвазивная процедура, которая выполняется при закрытой грудной клетке. Ранее сообщалось, что Джакомель снялся с олимпийского масс-старта из-за сильной боли в боку.

«Электрофизиологическое обследование выявило нарушение проводимости предсердий, что потребовало последующей абляции, которая уже выполнена и прошла успешно», – говорится в сообщении Федерации зимних видов спорта Италии.

26 февраля Джакомеля выпишут из больницы. Через две недели он пройдет плановые обследования, а после них сможет вернуться к тренировкам.

Джакомель занимает второе место в общем зачете Кубка мира. На Олимпиаде он стал серебряным призером в смешанной эстафете.