Сервисмен сборной России по лыжным гонкам получил нейтральный статус от FIS
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) одобрила получение индивидуального нейтрального статуса (AIN) сервисёру сборной России по лыжным гонкам Дмитрию Пирогову. Об этом следует из официального списка спортсменов и персонала с нейтральным статусом.
Отныне Пирогов сможет участвовать на этапах Кубка мира в качестве персонала допущенных российских лыжников. Среди лыжников нейтральный статус есть у двух представителей России — Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой. Они выступали на нескольких этапах Кубка мира, а также на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
Ближайший этап Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам состоится в шведском Фалуне (28 февраля — 1 марта).