Серебряный призер Олимпиады стал чемпионом России по ски-альпинизму

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, стал 24-кратным чемпионом России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсмен одержал победу в спринте на первенстве страны, проходящем в Башкортостане. Филиппов, представлявший Камчатский край, преодолел дистанцию за 2 минуты и 41,96 секунды.

Второе место занял Данил Слушкин (Свердловская область), который проиграл победителю почти восемь секунд. Тройку сильнейших с отставанием в почти 13 секунд замкнул Павел Якимов (Красноярский край).

Филиппов стал единственным россиянином, которому удалось завоевать медаль на зимней Олимпиаде-2026. Всего на Играх в Милане было 13 спортсменов из России, они соревновались в нейтральном статусе.