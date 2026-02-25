Выяснилось, выступят ли Коростелев и Непряева на этапе Кубка мира в США

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, имеющие статусы нейтральных спортсменов (AIN), не выступят на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). Вместо международного старта спортсмены будут готовиться к выступлению в финале Кубка России в Кировске.

Соревнования пройдут с разницей в неделю: этап Кубка мира в США запланирован на 20-22 марта. Финал Кубка России состоится в период с 28 марта по 5 апреля.