Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов заявил, что не считает количество выигранных им соревнований, стараясь фокусироваться на самосовершенствовании.

Большунов ответил, считает ли количество своих побед
«Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству. Трасса быстрая, хорошо сделанная. Рабочие все подъёмы, равнины есть и пологие спуски. Главное, что трасса доступная, находится в городе», — цитирует Большунова ТАСС.

В среду, 25 февраля, Большунов стал победителем первой гонки на чемпионате России — 2026, проходящем в Южно-Сахалинске. Он выиграл забег дистанцией 10 км классическим стилем с раздельным стартом, показав время 23.59,9.

