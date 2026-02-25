Призовые в финале КР по биатлону увеличили в несколько раз

Призовые в финале Альфа‑Банк Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в пять раз, сообщает пресс‑служба Союза биатлонистов России.

Таким образом, сумма за первое место увеличится с 70 тысяч до 350 тысяч рублей. Общая сумма призовых в финале Кубка России составит 6 млн 480 тысяч рублей.

Финал Кубка России стартует 26 февраля женской спринтерской гонкой.

В прямом эфире трансляции Кубка России по биатлону смотрите на телеканалах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.