В Норвегии оценили результаты российских лыжников на ОИ-2026

В Норвегии оценили результаты российских лыжников на Олимпиаде-2026

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт заявил, что российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева показали не совсем тот результат, которого от них ожидали.

«Результаты российских лыжников на Олимпийских играх были немного не такими, как ожидалось. Коростелёв мог бы претендовать на медаль, но не получилось. Несмотря на это, он был близок к победе. Непряева же, кажется, вышла на год раньше, чем нужно, чтобы бросить вызов лучшим. В любом случае, думаю, это был важный опыт, который нужно использовать при подготовке к следующему сезону. Теперь они знают, каков их уровень и чего от них ждут, чтобы прогрессировать», — цитирует Сальведта «РИА Новости Спорт».

Наиболее близким к пьедесталу результатом российских лыжников на Олимпиаде стало четвёртое место Коростелёва в скиатлоне.

