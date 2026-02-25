Губерниев призвал СБР сразу выплатить увеличенные призовые за финал КР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» призвал Союз биатлонистов России (СБР) сразу выплатить увеличенные призовые за финал Кубка России в Златоусте.

В среду пресс‑служба СБР сообщила, что призовые в финале Альфа‑Банк Кубка России по биатлону в Златоусте увеличены в пять раз. Таким образом, сумма за первое место увеличится с 70 тысяч до 350 тысяч рублей. Общая сумма призовых в финале Кубка России составит 6 млн 480 тысяч рублей.

— Это не заслуга СБР, это заслуга банка, который принял такое решение. Дело в том, что эти призовые будут начислены, а СБР заплатит их через полгода. Процентная ставка все‑таки достаточно высокая. Я не удивлюсь, если мои друзья из Союза биатлонистов России радуются пятикратному увеличению для того, чтобы через полгода заплатить, с этими деньгами сотворив чудо. Я ни на что не намекаю, не знаю и не утверждаю, но почему призовые выплачиваются через много времени? И то, часто они выплачиваются ровным счетом после того, как я об этом говорю, угрожаю, рассказываю. Как, например, за сентябрьский чемпионат России выплачены деньги после моего поста, за Гонку чемпионов техновруны и техножулики выплатили деньги после моего выступления в прямом эфире. СБР, я вас призываю, друзья, если пятикратные призовые будут, а они будут — заплатите деньги сразу! — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Финал Кубка России стартует 26 февраля женской спринтерской гонкой.

