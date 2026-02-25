Австрийский лыжник фразой «русские ребята — такие же» оценил допуск россиян до турниров

Австрийский лыжник Мика Фермойлен фразой «русские ребята — такие же» оценил допуск россиян до международных турниров.

Его слова приводит Sport24.

«Два российских спортсмена на Кубке мира — хороший первый шаг. Думаю, увеличение их числа будет зависеть от обстоятельств. Люди на Западе видят, что русские ребята — такие же, как они», — заявил Фермойлен.

Австриец отметил, что российский лыжник Савелий Коростелев хорошо говорит по-английски, благодаря чему иностранные спортсмены отлично принимают его на турнирах.

«Теперь нужно подождать, и тогда мы увидим, появятся ли новые россияне на Кубке мира в следующем сезоне», — добавил Фермойлен.

25 февраля сообщалось, что Коростелев и Дарья Непряева, получившие нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), отказались от поездки на этап Кубка мира в США. Вместо этого они будут готовиться к финалу Кубка России в Кировске.

Оба спортсмена приняли участие в Олимпиаде-2026. Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне, а также занял пятое место в лыжном марафоне. Непряева стала 17-й в скиатлоне. Кроме того, она заняла 11-е место в масс-старте, но ее дисквалифицировали из-за неправильной смены лыж во время гонки.