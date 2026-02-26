Бородавко высказался о 5‑м месте Большунова в скиатлоне на ЧР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что не может ответить на вопрос о физическом состоянии Александра Большунова в скиатлоне на ФосАгро чемпионате России, отметив, что лучше его адресовать самому спортсмену.

Победу в скиатлоне одержал Сергей Ардашев. Трехкратный олимпийский чемпион Большунов финишировал пятым, уступив победителю 0,5 секунды.

— С чем связываете пятое место Большунова?

— Это спорт. По самочувствию вопросы лучше задать Александру. Я еще не говорил с ним, что произошло и почему так получилось. У меня нет желания это комментировать. Александр лучше ответит на эти вопросы, поскольку бежал он. Со стороны все‑таки немного другая картина, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

В субботу на чемпионате России в Южно‑Сахалинске состоится смешанная эстафета.

